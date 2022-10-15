Новини Фото

СБУ: в обмін за голоси на псевдореферендумі окупанти пропонували людям "військову форму" на дітей. ФОТОрепортаж

3 83911
СБУ: в обмін за голоси на псевдореферендумі окупанти пропонували людям "військову форму" на дітей. ФОТОрепортаж
У ході стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині співробітники СБУ знайшли ще одну штаб-квартиру рашистів у селі Новоолександрівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначається, приміщення сільської ради окупанти використовували як базу для проведення "референдуму". Серед агітаційних матеріалів правоохоронці виявили там велику партію дитячого одягу в мілітаристичному стилі.

Ці речі один в один копіювали одяг російських загарбників і були призначені для місцевих жителів як заохочення прийти і проголосувати на фейковому волевиявленні.

Також читайте: НАЗК пропонує ввести санкції ще до 529 росіян за причетність до псевдореферендумів. ІНФОГРАФІКА

Також у відомстві інформують, що українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування.

Втім, коли ворог побачив, що місцеві жителі уникають участі у псевдореферендумі, вони вдалися до погроз та махінацій.

Так, схиливши декількох колаборантів до співпраці, вони дали їм по два озброєні військовослужбовці РФ і почали "обхід" кожного будинку. Якщо люди не відчиняли двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою, як голоси "за".

Також читайте: СБУ повідомила про підозру 26 топорганізаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України

СБУ: в обмін за голоси на псевдореферендумі окупанти пропонували людям військову форму на дітей 01
СБУ: в обмін за голоси на псевдореферендумі окупанти пропонували людям військову форму на дітей 02
СБУ: в обмін за голоси на псевдореферендумі окупанти пропонували людям військову форму на дітей 03
СБУ: в обмін за голоси на псевдореферендумі окупанти пропонували людям військову форму на дітей 04

Топ коментарі

  • Petrov Viktor
    Они реально конченые zомбаки, приученые с детства приносить в жертву тоталитарной сатане своих детей.
  • DemianBond 2cbb79cc
    Москали в вышиванках. Умора.
  • Muni
    Дуже символічно, прийняв руській мір - здав дитину на фарш. Мрія довб@****.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини