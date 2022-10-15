СБУ: в обмін за голоси на псевдореферендумі окупанти пропонували людям "військову форму" на дітей. ФОТОрепортаж

У ході стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині співробітники СБУ знайшли ще одну штаб-квартиру рашистів у селі Новоолександрівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначається, приміщення сільської ради окупанти використовували як базу для проведення "референдуму". Серед агітаційних матеріалів правоохоронці виявили там велику партію дитячого одягу в мілітаристичному стилі.

Ці речі один в один копіювали одяг російських загарбників і були призначені для місцевих жителів як заохочення прийти і проголосувати на фейковому волевиявленні.

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Також у відомстві інформують, що українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування.

Втім, коли ворог побачив, що місцеві жителі уникають участі у псевдореферендумі, вони вдалися до погроз та махінацій.

Так, схиливши декількох колаборантів до співпраці, вони дали їм по два озброєні військовослужбовці РФ і почали "обхід" кожного будинку. Якщо люди не відчиняли двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою, як голоси "за".

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