Наслідки ворожих ракетних ударів по Запоріжжю. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, 15 жовтня 2022 року о 2:00 ночі російські військові, діючи в порушення законів та звичаїв війни, застосувавши дрони-камікадзе, обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя.
"О 05:40 ранку збройні сили країни-агресора випустили по обласному центру ракети С-300. Внаслідок ракетного обстрілу зазнали руйнувань об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури, автостоянка з припаркованими автівками. Від вибухової хвилі пошкоджено багатоповерхівки та їхня прибудинкова територія", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.