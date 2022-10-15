Наслідки ворожих ракетних ударів по Запоріжжю. ФОТОрепортаж

Окупанти здійснили чергову ворожу атаку по Запоріжжю, за даним фактом розпочато розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, 15 жовтня 2022 року о 2:00 ночі російські військові, діючи в порушення законів та звичаїв війни, застосувавши дрони-камікадзе, обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя.

"О 05:40 ранку збройні сили країни-агресора випустили по обласному центру ракети С-300. Внаслідок ракетного обстрілу зазнали руйнувань об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури, автостоянка з припаркованими автівками. Від вибухової хвилі пошкоджено багатоповерхівки та їхня прибудинкова територія", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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