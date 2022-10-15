В окупованому Севастополі було чути вибухи. Повідомляють про роботу ППО нібито "у тренувальному режимі". ВIДЕО

В окупованому Севастополі було чути вибухи. Зазначається, що ППО нібито "працювала по літальному апарату".

Місцеві телеграм-канали повідомляють про нібито роботу ППО, інформує Цензор.НЕТ.

Тим часом, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв запевняє, нібито ППО працювала у тренувальному режимі.

"У Козачці працює ППО у тренувальному режимі. Прохання не знімати та не викладати відео. Прошу зберігати спокій", - зазначає він.

Проте в мережі вже активно поширюються відповідні відео.

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