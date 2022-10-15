Активісти влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії у Варшаві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
Акція велелюдна, люди прийшли з прапорами України та плакатами і вигукують гасла на підтримку територіальної цілісності України.
Відео з "референдуму" у фейсбуці опублікувала відома українська активістка Наталія Панченко. За її словами, "тисячі людей" стоять у черзі на сотні метрів, щоб проголосувати за "анексію" будівлі.
"На "референдумі" жителі Варшави голосують за те, щоби анексувати територію та будівлю Російської Федерації і передати її у власність місту Варшава", - розповіла Панченко.
Організаторами "референдуму" стали польські неурядові організації.
"Це просто вражає, як багато жителів Варшави прийшло, щоб взяти участь у цьому "референдумі", - підсумувала українська активістка.
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