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Активісти влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії у Варшаві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Польські неурядові організації влаштували у Варшаві акцію у вигляді "референдуму", на якому можна проголосувати за "анексію" будівлі російського посольства та її передачу у власність польській столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Акція велелюдна, люди прийшли з прапорами України та плакатами і вигукують гасла на підтримку територіальної цілісності України.

Відео з "референдуму" у фейсбуці опублікувала відома українська активістка Наталія Панченко. За її словами, "тисячі людей" стоять у черзі на сотні метрів, щоб проголосувати за "анексію" будівлі.

"На "референдумі" жителі Варшави голосують за те, щоби анексувати територію та будівлю Російської Федерації і передати її у власність місту Варшава", - розповіла Панченко.

Організаторами "референдуму" стали польські неурядові організації.

"Це просто вражає, як багато жителів Варшави прийшло, щоб взяти участь у цьому "референдумі", - підсумувала українська активістка.

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Активісти влаштували референдум щодо анексії посольства Росії у Варшаві 01
Активісти влаштували референдум щодо анексії посольства Росії у Варшаві 02
Активісти влаштували референдум щодо анексії посольства Росії у Варшаві 03
Активісти влаштували референдум щодо анексії посольства Росії у Варшаві 04

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Топ коментарі

  • stavr
    гарна і потрібна ініціатива - підтримати потрібно стовідсотково
  • vsbu vsbu
    Ну і все, референдум пройшов? Так фсьо, хай вимітаються
  • Vasyl Skovoroda
    та можна і без референдума.
    Українці, з тих, хто втратив майно чи житло через агресію росії, і зараз живуть у Польщі, пишуть заяву до суду з вимогою відшкодування за рахунок посольства росії.
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