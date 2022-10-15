Снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд вийшла заміж у зоні бойових дій. ФОТОрепортаж

14 жовтня 2022 року відома снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд вийшла заміж за військового у зоні бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Vogue.

У повідомленні зазначається: "Українські військові встигають не лише захищати нашу країну від ворожих атак, а й продовжують любити та будувати сім'ї. Так, 14 жовтня, в День Козацтва та День захисників і захисниць України, заміж вийшла одна із найвідоміших українських жінок-снайперок Євгенія Емеральд. Задокументувати весілля в полях, але з обов'язково білою вінчальною сукнею, вона довірила Костянтину та Владі Ліберовим, які зняли вже немало церемоній одруження наших військових".

















