Новини Фото

Снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд вийшла заміж у зоні бойових дій. ФОТОрепортаж

57 14199
14 жовтня 2022 року відома снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд вийшла заміж за військового у зоні бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Vogue.

У повідомленні зазначається: "Українські військові встигають не лише захищати нашу країну від ворожих атак, а й продовжують любити та будувати сім'ї. Так, 14 жовтня, в День Козацтва та День захисників і захисниць України, заміж вийшла одна із найвідоміших українських жінок-снайперок Євгенія Емеральд. Задокументувати весілля в полях, але з обов'язково білою вінчальною сукнею, вона довірила Костянтину та Владі Ліберовим, які зняли вже немало церемоній одруження наших військових".

Снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд вийшла заміж у зоні бойових дій 01
Снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд вийшла заміж у зоні бойових дій 02
Снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд вийшла заміж у зоні бойових дій 03
Снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд вийшла заміж у зоні бойових дій 04
Снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд вийшла заміж у зоні бойових дій 05
Снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд вийшла заміж у зоні бойових дій 06
Снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд вийшла заміж у зоні бойових дій 07
Снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд вийшла заміж у зоні бойових дій 08
Снайперка ЗСУ Євгенія Емеральд вийшла заміж у зоні бойових дій 09

Топ коментарі

  • дмитрий a4f273bf
    Поздравляем конечно, хотя снайперов светить не надо, но что там делает аферист Ляшко - это конечно вопрос
  • Maxim Ak-Murza
    Счастья Вам, родненьки. 💖
  • Anna Berlovska 7d09caf8
    Господи, чи ви хворі. На біса ви обличчя дівчини показуєте та називаєте її військову спеціальність? Ви хоч розумієте, що з нею зроблять, як не дай Боже вона потрапить в полон?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини