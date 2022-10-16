Батальйон "Свобода" збирає кошти на акумулятори до дронів для підрозділу аеророзвідки

Батальйон "Свобода" 4 бригади оперативного призначення Нацгвардії оголосив про збір коштів на акумулятори для дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Svoboda.Army.

"Українці! Війна триває і не дивлячись на успіхи українських військ на фронті, наш ворог все ще сильний. Тому звертаємось до всіх по допомогу. Підрозділ аеророзвідки Батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення НГУ потребує АКУМУЛЯТОРИ DJI Intelligent Flight Battery for DJI Mavic 3", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, акумулятори, які ідуть в комплекті з коптерами, стають непридатними для використання вже за декілька місяців активного використання! А взимку термін їх придатності ще коротший через холоди… Тож просимо всіх небайдужих долучатися до збору.

Ціль: 150 000.00 ₴

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"Не будемо чекати розвалу моZковської імперії, розвалимо її самі! Слава Україні! Разом до Перемоги!", - зазначають організатори збору.

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