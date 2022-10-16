Рашисти ракетними ударами зруйнували дві школи у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська знищили дві школи у Пологівському районі Запорізької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Дві знищені школи в Пологівському районі Запорізької області - такий результат дій рашистів лише за останній час. Сьогодні вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо", - йдеться у повідомленні.

Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля.

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"Постраждалих немає. Вбивати беззахисних мирних людей та нищити школи, лікарні, будинки. Це і є тактика ворога - нескінченний терор цивільних. Ми вистоїмо та дамо відсіч. Переможемо ворога та все зруйноване відбудуємо", - додав Старух.











