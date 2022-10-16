129 бригада ТРО отримала бойовий прапор. ФОТО

129 бригада тероборони отримала бойовий прапор.

Про це повідомив у фейсбуці військовослужбовець, колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша 129 бригада ТРО отримала бойовий прапор! Наш підрозділ, аеророзвідки 129 бригади ТРО, отримав нове бойове розпорядження, тепер працюємо по всьому Півдню. От цими новинами і обмінялися з командиром бригади, з Юрієм Синьковським при моїй доповіді. 129 бригада ТРО Кривбас, честь, Вітання причетним! Тільки в бою приходить Слава!", - зазначив Колесник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вручив нагороди воїнам тероборони. ФОТОрепортаж