Наслідки ударів по Нікополю: 6 поранених, знищено котельню, вражено низку цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

Цієї ночі Нікополь Дніпропетровської області рашисти обстріляли 30 разів зі ствольної артилерії. Також зафіксовано майже півсотні прильотів з "Граду".