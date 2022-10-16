5 серпня українська армія вперше у світі знищила багатофункційний радар новітньої російської зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф", - Бутусов. ФОТО

5 серпня українська армія вперше у світі в результаті блискуче проведеної операції знищила багатофункційний радар управління вогнем 92Н2Е новітньої російської зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф".

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Видатний успіх - 5 серпня українська армія вперше у світі в результаті блискуче проведеної операції знищила багатофункційний радар управління вогнем 92Н2Е новітньої російської зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" . Результат бою заявлений офіційним російським джерелом", - зазначає він.

Він нагадує, що "Тріумф" є основою системою протиповітряної та протиракетної оборони ЗС РФ, її закупили та поставили на озброєння Туреччина та Індія. Але тільки Україна отримала унікальний досвід знищення "Тріумфа".

"Некролог російського лейтенанта Андрія Гракова з міста Батайськ Ростовської області відкрив сенсаційні обставини знищення радара управління вогнем 92Н2Е. Граков був оператором розрахунку МРЛС (російською многофункциональная радиолокационная станция. - Авт.) на С-400. МРЛС 92Н2Е має видатні характеристики: отримує дані від радарів спостереження та здійснює спостереження до 100 цілей одночасно і одночасне наведення до 72 зенітних ракет. Цілі можуть мати швидкість до 4,8 км/с. Дальність ураження до 240 км, висота ураження - до 60 км. Це ядро дивізіону С-400, без машини 92Н2Е система є не боєздатною. Загальна експортна вартість дивізіону С-400 складає 500 мільйонів доларів", - додає Бутусов.

Також читайте: ССО ЗСУ знищують ракетами HIMARS російську бойову техніку. ВIДЕО

Отже, як зазначає журналіст, Граков перебував з розрахунком на бойовому чергуванні під час бою, і його бойова машина була уражена прямим влучанням, яка сказано у некролозі, ракети від РСЗО. Очевидно, йдеться про влучання ракети ракетного комплексу HIMARS, який за російською класифікацією є реактивною системою залпового вогню (РСЗО). Якби не це уточнення, то більш ймовірним виглядало б ураження протирадіолокаційною ракетою HARM AGM-88. Цікаво, що "Тиіумф" згідно з характеристиками може без проблем збивати ракети HIMARS. Але в даному випадку українські військові застосували якусь ефективну тактику, яка не дозволила розрахунку С-400 відбити ракетну атаку попри те, що ЗРС була розгорнута у боєготовому стані.

"Згідно зі зведенням Міноборони РФ від 6 серпня російська ППО перехопила 26 реактивних снарядів - більшість у Херсонській області, в районі переправ через Дніпро. Зараз зрозуміло, що деякі ракети перехопити не вдалось, хоча атака не виглядала масованою, з огляду на фіксацію пусків в кількох населених пунктах та значну концентрацію засобів ППО та ПРО в цьому районі", - зауважив Бутусов.

"Видатний успіх української розвідки та розрахунків HIMARS заявлений російськими офіційними джерелами. За таке треба давати високі нагороди і тим хто знайшов МРЛС, тим хто спланував ураження, тим хто командував та здійснював серію пусків. Адже очевидно, що уразити таку захищену від повітряних атак ціль можна було тільки завдяки добре прорахованим комплексним діям, а пуск ракет був груповим, дії ворога були максимально ускладнені", - пише журналіст.

Також читайте: Російський танк Т-62М радянського виробництва з "мангалом" на башті знищено під час наступу на Херсонщині, - Бутусов. ФОТО

"Дякую, Necro Mancer, за знайдений некролог Гракова", - резюмує Бутусов.



