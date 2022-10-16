У Мінреінтеграції дали поради, як убезпечитись від дронів-камікадзе: не ховайтесь у під’їздах і підвалах панельних будинків. ІНФОГРАФІКА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал відомства.
"Чималої шкоди об’єктам нашої критичної інфраструктури завдають ворожі ударні безпілотні літальні апарати (БПЛА). Значну небезпеку вони становлять і для цивільних: дрони-камікадзе можуть нести кілька десятків кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю. На щастя, більшість ворожих БПЛА нашій ППО вдається збити, але власна безпека понад усе", - ідеться у повідомленні.
Мінреінтеграції зібрало поради про те, як розпізнати БПЛА та уберегтися від цієї зброї. Зокрема двигун дрона-камікадзе гучний. При наближенні у повітрі чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили.
"Зачувши подібний звук, намагайтесь потрапити у спеціальне обладнане укриття. Користуйтесь підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами, переходами або дотримуйтесь правила "двох стін", - зазначили в Мінреінтеграції. Також не варто залишатись у транспорті. Слід вийти, відбігти якомога далі від дороги і там знайти можливе укриття.
Місця для укриття потрібно обирати якомога далі від військових стратегічних об’єктів та адміністративних установ.
"Не ховайтесь у під’їздах, під арками на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо", - наголосили у Мінреінтеграції.