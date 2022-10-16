Від російського авіаудару по будинку в Ізюмі 9 березня загинули цілі родини. Їхня доля залишалася невідомою до звільнення міста, - CNN. ФОТОрепортаж

У житловому комплексі на вулиці Першотравневій, 2 в Ізюмі на Харківщині 9 березня загинули 54 людини, майже половина мешканців будинку. Ідентифіковано цілі родини, зокрема Яцентюки, Кравченки та Столпакови.

Про це йдеться у матеріалі Тіле Ребане та Ольги Войтович для CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Долі мешканців Ізюму здебільшого залишалася невідомою, поки кілька тижнів тому українські сили звільнили місто після шести місяців російської окупації.

На околиці виявили місце масового поховання. Більшість мешканців будинку №2 по вулиці Першотравневій поховані там серед понад 400 могил, деякі могили були з іменами.

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Журналісти поговорили з уцілілими мешканцями будинку та родичами загиблих.

Михайло Яцентюк 9 березня вийшов із підвалу, щоб приготувати чаю для онуки. Коли він прийшов до тями через пів години після удару, вся середня частина його будинку була зруйнована; вогнем було охоплено підвал, де він переховувався разом із родиною та сусідами.

Того дня Яцентюк втратив сімох членів сім’ї - дружину Наталію, тітку Зінаїду, доньку Ольгу та її чоловіка Віталія, 15-річного онука Діму, 10-річного - Олексія та 3-річну онуку Арішку.

Населення Ізюму до війни становило понад 40 000 осіб. В цьому містечку однокласники залишаються друзями на все життя, а родини живуть в одному будинку поколіннями. Анастасія Водоріз і Олена Столпакова росли разом. Водоріз описує Столпакових як "дуже щасливу, згуртовану" родину. "Друзі завжди збиралися в них, тому що нам там було дуже весело", - розповіла вона CNN з Чехії, де вона проживає останні чотири роки.

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Коли почалося вторгнення Росії в Україну, друзі закликали Олену покинути Ізюм, але її батько Олександр відмовився залишати їхній дім на вулиці Першотравневій, 2.

Місцеві жителі кажуть, що після авіаудару російські війська атакували будівлю з танків.

Завали почали розбирати наприкінці березня; перші тіла витягли трохи менше ніж через місяць після нападу. "Тоді було зрозуміло, що люди гинули сім’ями", - каже Тетяна Привалихіна, ще одна мешканка Першотравневої, 2, яка виїхала з міста, але втратила під час авіаудару свою матір Любов Петрову.

Родина Любові Петрової (в центрі)

Сестра Привалихіних Вікторія щодня виїжджала на місце в надії знайти матір. "Люди були безликими. Це було дуже важко впізнати. Виносили тіла без голови, виносили окремо руки і ноги", - згадує розповіді сестри Привалихіна.

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Родина Столпакових

Родину Столпакових - Олену з чоловіком Дімою, доньок Олесю та Сашу, батьків Олени Олександра та Таню, її молодшу сестру Машу та бабусю Люду знайшли лише у травні. Єдиним членом родини, що вижив, була інша бабуся Олени, Галя, яка жила на іншому кінці міста.

За словами Яцентюка, усіх, крім 12 загиблих у цьому житловому будинку, поховали на місці масового поховання в сосновому лісі поблизу міста. Багато сімей сказали, що їм не дозволили перепоховати або відвідати могили своїх близьких, поки місто було під російською окупацією.

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