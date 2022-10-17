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Внаслідок ворожої атаки дронів-камікадзе у Миколаєві пошкоджено три інфраструктурні об’єкти, - ОК "Південь". ФОТО

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Внаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе Миколаєва пошкоджено три інфраструктурних об’єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОК "Південь".

"Три дрони влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в обласному центрі. На місцях влучань працюють рятувальники, триває боротьба з вогнем. Попередньо, постраждалих нема", - зазначається у повідомленні.

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Внаслідок ворожої атаки дронів-камікадзе у Миколаєві пошкоджено три інфраструктурні об’єкти, - ОК Південь 01

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Русня никак не угомонится. Захотелось им херсонской, луганской, запорожской, донецкой области и Крыма. Вот только 100 миллионов могил, свободно помещается на 50 гектарах земли. Думаю что похороним где то в пределах донецкой области и поставим памятную арку им, с надписью - кто с мечем к нам придет, тот от Хаймерса подохнет. От туристов отбоя не будет - Египет обанкротится со своими пирамидами и хеопсами
  • Харьков Сумской
    "Страна инфлюенсеров".
    Це ті, хто принципово не вживає українську мову, але переймаються за Україну виключно на іноземній. Це ті, кому лень українську клавіатуру в телефон додати, не кажучі, взагалі, про операційну систему.
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Прям не знаю, кто туда захочет идти на экскурсию. Кому охота смотреть на скотомогильник?
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