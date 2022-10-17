Внаслідок ворожої атаки дронів-камікадзе у Миколаєві пошкоджено три інфраструктурні об’єкти, - ОК "Південь". ФОТО
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Внаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе Миколаєва пошкоджено три інфраструктурних об’єкти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОК "Південь".
"Три дрони влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в обласному центрі. На місцях влучань працюють рятувальники, триває боротьба з вогнем. Попередньо, постраждалих нема", - зазначається у повідомленні.