Кадри атаки іранського дрону на Київ. ФОТО
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Опубліковано перші фотографії атаки іранського дрону на Київ вранці 17 жовтня.
Знімки зробив фотограф Agency France Press, повідомляє Цензор.НЕТ.
Раніше повідомлялося, що окупанти атакували іранськими дронами Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Кілька житлових будинків отримали пошкодження, загорілася нежитлова будівля. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.