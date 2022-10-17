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Кадри атаки іранського дрону на Київ. ФОТО

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Опубліковано перші фотографії атаки іранського дрону на Київ вранці 17 жовтня.

Знімки зробив фотограф Agency France Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували іранськими дронами Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Кілька житлових будинків отримали пошкодження, загорілася нежитлова будівля. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

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Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465
    Yuriy Romanenko

    @shan_yan

    Как имея кучу КБ, наш ВПК не может начать производство ударных дронов из говна и палок, как это делает Иран, который 40 лет под санкциями? Только потому, что не могут сложить, кто сп@здит бабло
  • FT FT
    Нужно чтобы упал на иранское посольство. Кстати может уже пора иранских студентов выгнать с нашей страны? Или сколько нужно еще получить на нашу голову таких ударов чтобы понять что мы сами обучаем террористов наводящих на нас дроны и ракеты
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Кияни теж долучились, показали фото як людина рушницею з прицілом хоче поцілити в дрон. Респект киянам.
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