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Наслідки атаки рашистів дронами-камікадзе на Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Зранку 17 жовтня Київ атакували ворожі дрони.

Фото наслідків атаки на українську столицю поширюються у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки рашистів дронами-камікадзе на Київ 01
Наслідки атаки рашистів дронами-камікадзе на Київ 02
Наслідки атаки рашистів дронами-камікадзе на Київ 03
Наслідки атаки рашистів дронами-камікадзе на Київ 04
Наслідки атаки рашистів дронами-камікадзе на Київ 05
Наслідки атаки рашистів дронами-камікадзе на Київ 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадри атаки іранського дрону на Київ. ФОТО

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Сумно але справимось, нам своє робити. Слава нашим воїнам.
  • neverlok lok
    от якби він в посольство персів влучив
  • Nick Heinen
    Дрони були скеровані на ТЕЦ-1 та Кузню, це видно з відео. Їх мабуть збили, проте лише за 200 метрів від ТЕЦ, і боєголовка влучила в будинок, таке інколи буває. Їх по перше треба виявляти значно раніше, а по друге поставити врешті решт сітку над критичними об'єктами! Це дешево і єфективно. Не буде вразливих цікавих цілей для дронів, не буде прильотів. Влада, чого ви такі ****?

    І окремо, дайте хоча б деталі, обладнання, і приміщення, ми зробимо таких дронів тисячі. Ще не всі поїхали.
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