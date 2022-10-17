Наслідки атаки рашистів дронами-камікадзе на Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Зранку 17 жовтня Київ атакували ворожі дрони.
Фото наслідків атаки на українську столицю поширюються у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.