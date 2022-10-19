Росіяни усю ніч обстрілювали Дніпропетровську область з різної зброї. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У Криворізькому районі поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі. Серйозні руйнування.Без електрики залишилися міста та села у Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах і один з районів Кривого Рогу. Знеструмлені насосні станції місцевих водоканалів. У цих же громадах перебої з водою, - написав Резніченко.
Також у Кривому розі руйнувань зазнав внаслідок ворожої атаки понівечений двоповерховий будинок. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.
Росіяни також всю ніч обстрілювали з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії Накопольський район області. До 60 снарядів було випущено на Марганецьку та Червоногригорівську громади.
Пошкоджені житлові будинки. Жертв, попередньо, немає.