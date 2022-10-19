Росіяни склали під Антонівським мостом імпровізовану переправу з барж. ФОТО супутника
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Окупанти склали під пошкодженим захисниками України Антонівським мостом біля окупованого Херсону баржі.
Це видно за супутниковими знімками, які показав у твіттері OSINT-ентузіаст Тім Ерхарт, повідомляє Цензор.НЕТ.
На знімку від 18 жовтня видно, як баржа штовхає останні деталі "мосту" на місце об 11:14 ранку.
"Це [баржевий міст] дозволить Росії швидше поповнювати запаси або швидко евакуюватися. Це також легка ціль", - написав Ерхарт, маючи на увазі ракетні удари з M142 HIMARS та аналогічних систем на озброєнні ЗСУ.
Це вже не перша спроба росіян зібрати під Антонівським мостом міст із барж. Попередню таку конструкцію вони чомусь самі розібрали наприкінці вересня.