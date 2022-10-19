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Росіяни склали під Антонівським мостом імпровізовану переправу з барж. ФОТО супутника

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Окупанти склали під пошкодженим захисниками України Антонівським мостом біля окупованого Херсону баржі.

Це видно за супутниковими знімками, які показав у твіттері OSINT-ентузіаст Тім Ерхарт, повідомляє Цензор.НЕТ.

На знімку від 18 жовтня видно, як баржа штовхає останні деталі "мосту" на місце об 11:14 ранку.

"Це [баржевий міст] дозволить Росії швидше поповнювати запаси або швидко евакуюватися. Це також легка ціль", - написав Ерхарт, маючи на увазі ракетні удари з M142 HIMARS та аналогічних систем на озброєнні ЗСУ.

Це вже не перша спроба росіян зібрати під Антонівським мостом міст із барж. Попередню таку конструкцію вони чомусь самі розібрали наприкінці вересня.

Також дивіться: ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, - росЗМІ. ВIДЕО

Росіяни склали під Антонівським мостом імпровізовану переправу з барж 01
Росіяни склали під Антонівським мостом імпровізовану переправу з барж 02

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ХІМЕРИ вже облизуються...
  • Ласковый зверь
    Так правый берег на 30 метров выше левого, по идее левый и затопит. Или я ошибаюсь?
  • Артм Воронцов
    баржо міст добре пристреляний...чекаємо на сутьеве двіженіє вати для перетворення на бавовну.....
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