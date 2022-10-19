Шість суден з агропродукцією вийшли з українських портів 19 жовтня. ФОТО

19 жовтня, в рамках реалізації "Зернової ініціативи" з українських портів вийшли 6 суден із 86,7 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

"Сьогодні, 19 жовтня, в рамках реалізації "Зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 6 суден із 86,7 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.

З Одеського порту вийшов балкер KEMAL KURU, із Чорноморська – ALMIRANTE STORNI, CS CALVINA, а з порту "Південний" – балкери KUBROSLI-Y, DAYTONA-H та танкер DENSA DEFNE.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7,9 млн тонн продовольства.

Всього з українських портів вийшли 360 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.







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