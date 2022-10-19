За добу росіяни 27 разів обстріляли 18 населених пунктів Донецької області. Є загиблі та пораненні. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.
"Ворог накрив вогнем міста Курахове, Авдіївка, Торецьк, Вугледар, Бахмут, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Північне, Нью-Йорк, села Новоукраїнка, Карлівка, Богоявленка, Соловйове, Катеринівка, Времівка, Кліщіївка, Хромове, Воскресенка. Окупаційні війська били з авіації, РСЗВ "Град", ракетних систем, артилерії та мінометів", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ударів знищено та пошкоджено 37 цивільних об‘єктів – 18 житлових будинків, приміщення ТЕС, будівля шахти, санепідемстанція, фермерське господарство, господарські споруди, гаражі, автомобілі.
У Кураховому російські війська поцілили в об’єкт критичної інфраструктури, є загибла та поранені цивільні мешканці.
"Артилерійські обстріли не вщухають і на Бахмутському напрямку. Зокрема у Курдюмівці, Сіверську та Бахмуті від ворожих влучань загинули люди. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та приватні будинки", - розповіли у поліції.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.