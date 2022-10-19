Затримано агента РФ, який збирав координати українських "центрів прийняття рішень" на Чернігівщині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України встановили місцезнаходження і затримали у Чернігівській області російського агента. Він збирав розвіддані про дислокацію "центрів управління" ЗСУ та СБУ, координати місцевих органів влади та лікарень, відслідковував маршрути переміщення українських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Отримані відомості рашисти планували використати для масованих повітряних ударів по держустановах і соцоб’єктах. За даними слідства, затриманим є мешканець Сєверодонецька, який декілька років тому переїхав на Чернігівщину і отримав статус внутрішньо переміщеної особи.



Він був завербований спецслужбами рф на початку вторгнення, однак до виконання ворожих завдань приступив уже після звільнення регіону. Агент здійснював фотофіксацію об’єктів і позначав геолокації на картах", - йдеться в повідомленні.

Чоловік передавав матеріали куратору через анонімні месенджери та отримував за це гроші.

Затриманому повідомлено про підозру.

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