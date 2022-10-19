Уряд Орбана проводить в Угорщині піар-кампанію проти антиросійських санкцій Євросоюзу. ФОТО

Угорський уряд заплатив еквівалент 700 млн грн за пропагандистську кампанію проти антиросійських санкцій Євросоюзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Контракт було підписано на початку липня, але документацію опублікували лише 13 жовтня, і без доповнень, які розкривають точну тематику замовленої кампанії.

Угорські ЗМІ повідомляєть, що конкурс на розробку слогана та плаката, а також розміщення їх на вулицях виграли рекламні компанії, які "регулярно отримують замовлення від уряду Віктора Орбана". В уряді Угорщини очікують, що рекламники "виконають завдання, пов'язані з урядовою комунікацією на міжнародній та внутрішній арені, що впливають на майбутнє Європи", а також "завдання, пов'язані з урядовими рішеннями, які мають великий вплив на життя громадян".





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Минулими вихідними Facebook-сторінка угорського уряду змінила обкладинку: туди поставили той самий плакат із зображенням авіабомби та написом "Брюссельські санкції руйнують нас".

Угорські журналісти пишуть, що "останніми місяцями уряд усіма силами намагався звинуватити санкції ЄС у зростанні цін на енергоносії, хоча ЄС взагалі не обмежував імпорт газу, а заходи, вжиті проти імпорту сирої нафти, ще не набули чинності".

Нагадуємо, Будапешт не продає Україні озброєння та забороняє його постачання в Україну через свою територію. Також Угорщина послідовно виступає за скасування санкцій ЄС проти країни-окупанта.

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