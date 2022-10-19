Уряд Орбана проводить в Угорщині піар-кампанію проти антиросійських санкцій Євросоюзу. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Контракт було підписано на початку липня, але документацію опублікували лише 13 жовтня, і без доповнень, які розкривають точну тематику замовленої кампанії.
Угорські ЗМІ повідомляєть, що конкурс на розробку слогана та плаката, а також розміщення їх на вулицях виграли рекламні компанії, які "регулярно отримують замовлення від уряду Віктора Орбана". В уряді Угорщини очікують, що рекламники "виконають завдання, пов'язані з урядовою комунікацією на міжнародній та внутрішній арені, що впливають на майбутнє Європи", а також "завдання, пов'язані з урядовими рішеннями, які мають великий вплив на життя громадян".
Минулими вихідними Facebook-сторінка угорського уряду змінила обкладинку: туди поставили той самий плакат із зображенням авіабомби та написом "Брюссельські санкції руйнують нас".
Угорські журналісти пишуть, що "останніми місяцями уряд усіма силами намагався звинуватити санкції ЄС у зростанні цін на енергоносії, хоча ЄС взагалі не обмежував імпорт газу, а заходи, вжиті проти імпорту сирої нафти, ще не набули чинності".
Нагадуємо, Будапешт не продає Україні озброєння та забороняє його постачання в Україну через свою територію. Також Угорщина послідовно виступає за скасування санкцій ЄС проти країни-окупанта.