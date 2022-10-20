Рашисти завдали ракетного удару по спеціалізованій школі у Запорізькій області, - ОП (оновлено). ФОТО
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Сьогодні зранку рашисти завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в смт. Комишуваха у Запорізькій області.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Запорізька область, 20.10.22. Російські терористи сьогодні зранку, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в смт. Комишуваха. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється", - зазначив він.
"Ці нелюди обов'язково будуть покарані", - додає Тимошенко.
Пізніше Тимошенко зазначив, що жертв немає.
"Але маємо зруйновану цивільну інфраструктуру та житлові будинки в смт. Комишуваха. Екстрені служби працюють на місцях", - інформує він.