Рашисти завдали ракетного удару по спеціалізованій школі у Запорізькій області, - ОП (оновлено). ФОТО

Сьогодні зранку рашисти завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в смт. Комишуваха у Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Запорізька область, 20.10.22. Російські терористи сьогодні зранку, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в смт. Комишуваха. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється", - зазначив він.

"Ці нелюди обов'язково будуть покарані", - додає Тимошенко.

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Пізніше Тимошенко зазначив, що жертв немає.

"Але маємо зруйновану цивільну інфраструктуру та житлові будинки в смт. Комишуваха. Екстрені служби працюють на місцях", - інформує він.







