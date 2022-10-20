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Викрито двох мешканців Донеччини, які через месенджери надсилали дані про українських захисників, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру двом громадянам України у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурораю

"За даними слідства, у липні 2022 року мешканець м. Покровська з власного телефону в одній з проросійсько орієнтованих груп у месенджері розмістив 8 голосових повідомлень про переміщення військовослужбовців ЗСУ на території Покровського району Донецької області.

Другий підозрюваний – мешканець м. Бахмута упродовж вересня-жовтня цього року через месенджер поширив інформацію щодо розташування блок-постів, місць дислокації підрозділів українських захисників і військової техніки, а також маршрутів пересування особового складу у місті", - йдеться в повідомленні.

Наразі обом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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Викрито двох мешканців Донеччини, які через месенджери надсилали дані про українських захисників, - Офіс Генпрокурора 01

Топ коментарі

  • Злий Грицько
    В нас війна чи ні? Кулю в лоб і всьо, хватить нянчитись з підарасами!
  • Віталій Українець 25a2fa89
    Тисячу разів казав і кажу ще раз:ніколи з даунбасів і лугандонів нічого путнього не вийде. Це кончений недоетнос і недонарод з орків,пяниць,алкашів,наркоманів,проституток,гвалтівників,злочинців,завезених з Раші після Голодомору.І" як вовка не годуй,а в слона яйця більші". Їх коріння в Раші,а отже все їх нутро,мислення,повадки,менталітет навіки завязаний з нею. Їх війна нічому не навчила,більше того,вони знаходячись в областях Західної України,Польші,Італії Німеччині як біженці, яких прихистили і дали все необхідне,звинувачують Україну у розвязанні війни. "Если бы не ваш майдан,нацисты и не ваша телячья мова,войны бы небыло"- це головний меседж цього бидла.Я за те щоб не відбудовувати зруйнован і міста в тому регіоні і не заселяти знову цими ідіотами,а з "розсипними" ми вже якось раду дамо і будемо випалювати в корінні різні прояви колаборацизму та сепаратизму
  • vsbu vsbu
    Тільки показові розстріли якось вплинуть на цю заразу
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