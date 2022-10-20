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Екснардепа Микитася привезли до суду для обрання запобіжного заходу, - ЦПК. ФОТО

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У Вищому антикорупційному суді чекають на закінчення повітряної тривоги, щоб розпочати судове засідання з обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого затримали на спробі дати хабар меру Дніпра Борису Філатову в сумі 22 млн євро.

Про це повідомляє у Tвіттері Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у суді перебуває сам екснардеп, його адвокати і прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також читайте: Філатов підтвердив, що Микитась пропонував йому 22 млн євро хабаря: Витріщив очі від такого нахабства, а потім пішов у НАБУ

Екснардепа Микитася привезли до суду для обрання запобіжного заходу, - ЦПК 01

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Топ коментарі

  • Яна Чорновола
    Так, так, і шо там? Під заставу 100 грн?
  • vsbu vsbu
    ТАК?
  • Vika Lysenko
    Очередное 👓🤑очковтирательство Когда Старуха & компани , назначенных ,дерьмаком ,привлекут за грабеж , во время ВОЙНЫ в особо крупных размерах и сотрудничество с ОККУПАНТАМИ⁉️А в Иран КУКУРУЗУ тоннами ПОСТАВЛЯЕТЕ , в обмен на БОМБЫ и ДРОНЫ на головы украинцев⁉️
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