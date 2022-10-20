СБУ викрила викладачку одного із закладів освіти Києва, яка виправдовувала збройну агресію РФ та розповсюджувала проросійські наративи. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили викладачку одного з профільних навчальних закладів Києва, яка надавала інформаційну підтримку ворогу на початку збройної агресії Росії, розповсюджувала матеріали з проросійськими наративами, які дискредитували українську владу та Збройні Сили України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Досудовим слідством встановлено, що "педагогиня" ініціативно підтримувала зв’язки з військовослужбовцем ФСО РФ, та працівниками т.зв. "міністерства освіти ДНР". Щоб заслужити "прихильність" окупантів, жінка створила та адмініструвала кілька анонімних інформаційних ресурсів в соціальних мережах та месенджерах. Тут вона публікувала надані їй матеріали з проросійськими наративами, які дискредитували українську владу та Збройні Сили України", - йдеться в повідомленні.

Жінка з власної ініціативи розповсюджувала заклики до посягань на територіальну цілісність та недоторканість України, виправдовувала збройну агресію Росії. На цю "роботу" їй обіцяли посаду в одному з підрозділів департаменту освіти й науки Києва.

"Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України", - повідомили у відомстві.











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