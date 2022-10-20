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СБУ викрила викладачку одного із закладів освіти Києва, яка виправдовувала збройну агресію РФ та розповсюджувала проросійські наративи. ФОТОрепортаж

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Співробітники Служби безпеки України викрили викладачку одного з профільних навчальних закладів Києва, яка надавала інформаційну підтримку ворогу на початку збройної агресії Росії, розповсюджувала матеріали з проросійськими наративами, які дискредитували українську владу та Збройні Сили України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Досудовим слідством встановлено, що "педагогиня" ініціативно підтримувала зв’язки з військовослужбовцем ФСО РФ, та працівниками т.зв. "міністерства освіти ДНР". Щоб заслужити "прихильність" окупантів, жінка створила та адмініструвала кілька анонімних інформаційних ресурсів в соціальних мережах та месенджерах. Тут вона публікувала надані їй матеріали з проросійськими наративами, які дискредитували українську владу та Збройні Сили України", - йдеться в повідомленні.

Жінка з власної ініціативи розповсюджувала заклики до посягань на територіальну цілісність та недоторканість України, виправдовувала збройну агресію Росії. На цю "роботу" їй  обіцяли посаду в одному з підрозділів департаменту освіти й науки Києва.

"Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України", - повідомили  у відомстві.

СБУ викрила викладачку одного із закладів освіти Києва, яка виправдовувала збройну агресію РФ та розповсюджувала проросійські наративи 01
СБУ викрила викладачку одного із закладів освіти Києва, яка виправдовувала збройну агресію РФ та розповсюджувала проросійські наративи 02
СБУ викрила викладачку одного із закладів освіти Києва, яка виправдовувала збройну агресію РФ та розповсюджувала проросійські наративи 03
СБУ викрила викладачку одного із закладів освіти Києва, яка виправдовувала збройну агресію РФ та розповсюджувала проросійські наративи 04
СБУ викрила викладачку одного із закладів освіти Києва, яка виправдовувала збройну агресію РФ та розповсюджувала проросійські наративи 05

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Топ коментарі

  • vsbu vsbu
    ...ну-ну, не узагальнюй, моя мати вч.укр.мови і літ., у неї тільки одне - смерть кацапам
  • Анатолий Воробей 43fa9356
    Цензор, чому ви закриваєте мордяки таких пітарів. Я розумію про таємницю слідства, сам очолював слідчий відділ ГПУ до приходу хряка з Донбасу. Але люди могли бачити цю тварюку, коли вона прославляла сруський мір, і можуть бути свідками нових епізодів її протиправної діяльності.
  • Ігор Медушівський
    Радянський-вчитель - це хвора істота , яку потрібно приспати кулею в лоб .
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