СБУ викрила викладачку одного із закладів освіти Києва, яка виправдовувала збройну агресію РФ та розповсюджувала проросійські наративи. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Досудовим слідством встановлено, що "педагогиня" ініціативно підтримувала зв’язки з військовослужбовцем ФСО РФ, та працівниками т.зв. "міністерства освіти ДНР". Щоб заслужити "прихильність" окупантів, жінка створила та адмініструвала кілька анонімних інформаційних ресурсів в соціальних мережах та месенджерах. Тут вона публікувала надані їй матеріали з проросійськими наративами, які дискредитували українську владу та Збройні Сили України", - йдеться в повідомленні.
Жінка з власної ініціативи розповсюджувала заклики до посягань на територіальну цілісність та недоторканість України, виправдовувала збройну агресію Росії. На цю "роботу" їй обіцяли посаду в одному з підрозділів департаменту освіти й науки Києва.
"Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України", - повідомили у відомстві.