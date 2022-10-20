ДБР затримало зрадника, який намагався втекти на тимчасово окуповану територію. ФОТО
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
"Зрадник разом з окупантами патрулював вулиці Балаклії. Під час своїх рейдів вони вишукували місцевих патріотів, а також всіх, хто мав хоч якийсь стосунок до Збройних сил України чи правоохоронних органів. Крім того, за вказівкою своїх кураторів, він охороняв різні об’єкти у місті.
Після втечі російських військових зрадник позбувся своїх мобільних телефонів та форми, яку йому видали. Деякий час він переховувався у лісосмугах, а згодом вирішив тікати до тимчасово окупованої території Донецької області.
Втім, ДБР встановило його місцеперебування і затримало", - йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру за фактом державної зради (ст. 111 КК України).
Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.