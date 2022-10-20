ДБР затримало зрадника, який намагався втекти на тимчасово окуповану територію. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією у Харківській області затримали колишнього правоохоронця. Під час окупації міста Балаклія він перейшов на бік ворога та почав служити у так званій "народній поліції".

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

"Зрадник разом з окупантами патрулював вулиці Балаклії. Під час своїх рейдів вони вишукували місцевих патріотів, а також всіх, хто мав хоч якийсь стосунок до Збройних сил України чи правоохоронних органів. Крім того, за вказівкою своїх кураторів, він охороняв різні об’єкти у місті.

Після втечі російських військових зрадник позбувся своїх мобільних телефонів та форми, яку йому видали. Деякий час він переховувався у лісосмугах, а згодом вирішив тікати до тимчасово окупованої території Донецької області.

Втім, ДБР встановило його місцеперебування і затримало", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру за фактом державної зради (ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

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