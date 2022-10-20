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В інтерв’ю роспропаганді вихваляла окупантів: Жительці Харківщини повідомлено про підозру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На Харківщині повідомлено про підозру жінці, яка в інтерв’ю російським пропагандистам розповідала, що підтримує російську армію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, мешканка смт Куп‘янськ-Вузловий наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій держави-агресора в Україні. Прибічниця окупантів дала інтерв‘ю російському телеканалу "Звезда", в якому розповіла, що вона підтримує російську армію та з її приходом стала почувати себе у безпеці. Жінка розповідала про те, як її дитину "задавили с этим украинским языком", - йдеться в повідомленні

Однак, після деокупації прихильниця "русского мира" швидко "перевзулась" та дякувала за отриману гуманітарну допомогу від України.

Так, жінці повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

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В інтерв’ю роспропаганді вихваляла окупантів: Жительці Харківщини повідомлено про підозру 01
В інтерв’ю роспропаганді вихваляла окупантів: Жительці Харківщини повідомлено про підозру 02
В інтерв’ю роспропаганді вихваляла окупантів: Жительці Харківщини повідомлено про підозру 03

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Топ коментарі

  • Линкин Парк
    Вот прямблееть задавили! Не нравится? Подмылась и нафуй нараССею! Курва!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова тупа курка с адной ізвілінай-каторая явна нє в галавє...
  • Линкин Парк
    Пора Украине принимать Закон о Лишении Гражданства для таких зоотечественников как это.
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