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На визволеній території знайшли позиції окупантів, звідки ті обстрілювали Харків. ФОТОрепортаж

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На визволеній території знайшли позиції окупантів, звідки ті обстрілювали Харків. ФОТОрепортаж
Неподалік визволеного села Липці в Харківській області слідчі знайшли позиції російських окупантів. З них війська РФ обстрілювали обласний центр та інші населені пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

"Харківщину обстрілювали не тільки з території РФ, а й під час окупації частини області - з різних позицій в області. Одна з таких позицій - за Липцями, біля дамби Трав’янського водосховища", – написав він.

На цьому місці слідчі знайшли ворожі позиції та штаб окупантів. У колишній базі відпочинку та у підвалах житлових будинків жили військові РФ.

Вилучили відбитки пальців, зразки ДНК та їхні речі.

На місці обстрілу знайдено понад 400 гільз калібру 122 мм, ведуться слідчі дії.

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На визволеній території знайшли позиції окупантів, звідки ті обстрілювали Харків 01
На визволеній території знайшли позиції окупантів, звідки ті обстрілювали Харків 02
На визволеній території знайшли позиції окупантів, звідки ті обстрілювали Харків 03
На визволеній території знайшли позиції окупантів, звідки ті обстрілювали Харків 04
На визволеній території знайшли позиції окупантів, звідки ті обстрілювали Харків 05

З початку осені Збройні сили України звільнили 544 населені пункти у Харківській області. Під окупацією залишаються ще 32-1,8% території регіону.

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Топ коментарі

  • Недо Перепил
    Ти чого тут питаєш, запитай в Зе-стада та його пастуха.
  • Недо Перепил
    Судячи з фото дверей, мавпи недорозвинуті до сих пір воюють з нацизмом, добто їхні діди не перемогли у 2 світовій, і тепер онукам тре знов воювати... Що там з макитрою? То просто зомбіленд!
  • Igor Butenko 2bccf522
    Знакомьіе места. До войньі туда отдьіхать вьіезжали.
    Надеюсь єтих руских офицеров сожгли вместе с орудием. А тех, кто сбежал поймают и повесят.
    Виселицу желательно поставить на площади Свободи в Харькове и обеспечить доступ всем желающим посмотреть.
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