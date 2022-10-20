На визволеній території знайшли позиції окупантів, звідки ті обстрілювали Харків. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
"Харківщину обстрілювали не тільки з території РФ, а й під час окупації частини області - з різних позицій в області. Одна з таких позицій - за Липцями, біля дамби Трав’янського водосховища", – написав він.
На цьому місці слідчі знайшли ворожі позиції та штаб окупантів. У колишній базі відпочинку та у підвалах житлових будинків жили військові РФ.
Вилучили відбитки пальців, зразки ДНК та їхні речі.
На місці обстрілу знайдено понад 400 гільз калібру 122 мм, ведуться слідчі дії.
З початку осені Збройні сили України звільнили 544 населені пункти у Харківській області. Під окупацією залишаються ще 32-1,8% території регіону.