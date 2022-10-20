Новини Фото • Агресія Росії проти України

Минулої доби росіяни обстріляли 9 населених пунктів. Є загиблі та поранені. ФОТО

1 1821
Війська Російської Федерації за минулу добу зруйнували та пошкодили 15 цивільних об’єктів - житлові будинки на інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у МВС України

"Окупанти вдарили по 9 населених пунктах - містах Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, селах Бердичі, Карлівка, Хромове, Іванград. Донеччину знищували артилерією, РСЗВ "Град", мінометами", - йдеться в повідомленні. 

В регіоні зруйновано та пошкоджено 7 житлових будинків, музичне училище, сільськогосподарське підприємство, сільгосптехніка, гаражі, автомобілі.

:6 разів окупанти відкривали вогонь по Бахмуту.  Також потужного удару росіяни завдали по селищу Зарічне Лиманської громади. Від ворожого мінометного обстрілу загинула людина. 

Минулої доби росіяни обстріляли 9 населених пунктів. Є загиблі та поранені 01
Минулої доби росіяни обстріляли 9 населених пунктів. Є загиблі та поранені 02

Минулої доби росіяни обстріляли 9 населених пунктів. Є загиблі та поранені 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни за добу вбили 1 мирного мешканця Донеччини. Виявлено тіла 12 цивільних, загиблих під час окупації. ІНФОГРАФІКА

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини