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Вандали обмалювали український стенд у середмісті Відня. ФОТО

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У ніч з 19 на 20 жовтня невідомі зіпсували український стенд в одному з центральних районів Відня, розмалювавши літерами Z і V, символами російської війни проти України, і написами Fuck Bandera.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вандали обмалювали український стенд у середмісті Відня 01

Інсталяція "Авангардна історія України", яка містить текстовий та ілюстративний матеріал про історію і авангардне мистецтво України, була встановлена на початку найбільшої торгової вулиці Mariahilferstraße, на площі Platz der Menschenrechte лише три дні тому.

Це спільний проєкт Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти, Міністерства закордонних справ і Міністерства культури та інформаційної політики України.

Голова ГО "Центр українських ініціатив" Олександра Саєнко повідомила, що активісти української спільноти у Відні вже звернулись із відповідною заявою про акт вандалізму в поліцію і проінформували про інцидент Посольство України в Австрії, додавши: "Варвари як вони є. Хтось ще вважає за можливе вести з ними діалог як з рівноцінними?".

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Людство пішло вперед, а мавпи залишилися на своєму рівні - малювати свої позначки на камені.
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Це не вандали, це - русняві підораси. Знайди гнід і заставити стерти, а потім відправити до нас на розмінування звільнених територій.
  • Ziu Zou
    Российские трусы особенно смело борятся с детьми, героически бомбят детские садики, гадят памятники
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