Вандали обмалювали український стенд у середмісті Відня. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Інсталяція "Авангардна історія України", яка містить текстовий та ілюстративний матеріал про історію і авангардне мистецтво України, була встановлена на початку найбільшої торгової вулиці Mariahilferstraße, на площі Platz der Menschenrechte лише три дні тому.
Це спільний проєкт Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти, Міністерства закордонних справ і Міністерства культури та інформаційної політики України.
Голова ГО "Центр українських ініціатив" Олександра Саєнко повідомила, що активісти української спільноти у Відні вже звернулись із відповідною заявою про акт вандалізму в поліцію і проінформували про інцидент Посольство України в Австрії, додавши: "Варвари як вони є. Хтось ще вважає за можливе вести з ними діалог як з рівноцінними?".