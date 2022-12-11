Росіяни шість разів за ніч із "Градів" та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину, випустили понад 50 снарядів. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли три громади Дніпропетровщини - Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Понівечені будинки та електромережі…



Росіяни шість разів за ніч обстріляли Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії.



Поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Випустили понад 50 снарядів. Люди неушкоджені.



У Червоногригорівській громаді побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, декілька господарчих споруд та автівок, газопроводи та лінії електропередач. Без світла та води лишилися три села. Аварійні бригади уже стали до роботи.



У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків та господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в інших районах ніч минула із сиреною, але без атак і на цю хвилину спокійно.

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