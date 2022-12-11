Минулої доби окупанти поранили двох цивільних на Донеччині, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби російські окупанти поранили двох мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 10 грудня росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини - у Бахмуті та Максимільянівці. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у повідомленні.