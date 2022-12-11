Ізраїль передав сучасне медичне обладнання для київської дитячої лікарні, - МОЗ. ФОТОрепортаж

Ізраїль передав сучасне медичне обладнання для столичної дитячої лікарні, зокрема роботизовані реабілітаційні системи, спеціальні апарати для дітей з аутизмом тощо.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що також були передані до лікарні модернізовані прилади для лабораторних досліджень, лапароскопічних операцій та діагностики.

У міністерстві повідомили, що передання обладнання здійснили у межах ініціативи Посольства Ізраїлю в Україні та ізраїльського агентства з міжнародного співробітництва у сфері розвитку MASHAV для Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2.

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