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Ізраїль передав сучасне медичне обладнання для київської дитячої лікарні, - МОЗ. ФОТОрепортаж

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Ізраїль передав сучасне медичне обладнання для столичної дитячої лікарні, зокрема роботизовані реабілітаційні системи, спеціальні апарати для дітей з аутизмом тощо.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що також були передані до лікарні модернізовані прилади для лабораторних досліджень, лапароскопічних операцій та діагностики.

У міністерстві повідомили, що передання обладнання здійснили у межах ініціативи Посольства Ізраїлю в Україні та ізраїльського агентства з міжнародного співробітництва у сфері розвитку MASHAV для Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2.

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Ізраїль передав сучасне медичне обладнання для київської дитячої лікарні, - МОЗ 01
Ізраїль передав сучасне медичне обладнання для київської дитячої лікарні, - МОЗ 02
Ізраїль передав сучасне медичне обладнання для київської дитячої лікарні, - МОЗ 03

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Топ коментарі

  • Corvo Attano
    Передав саме дитячій лікарні. Бо якби в лікарню для дорослих, то там, не доведи яхве, ще лікувалися б націоналісти із "Азова", які вбивали "ніуінауатих рюзькє салдатоф", жорстко спалювали "мірниє рюзькє танкі", неначе кати з Аушвіца-Біркенау.
  • Юра Малко
    якщо врахувати скільки грошей пейсоносці викачали з України в "Ізраїль" за 30 років....2 рентгенапарати це щедра подачка! дуже щедра.
  • амосов борис
    До середини 2019 року - недодержава ізгаель успішно передавала комплектуючі москалям для безпілотників - офіційно !!! А не офіційно може передавати і сьогодні
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