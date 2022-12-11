Американська гуманітарна організація Direct Relief надасть $1 млн центру "Незламні" у Львові. ФОТОрепортаж

Перше медоб’єднання Львова та американська гуманітарна організація Direct Relief у суботу підписали меморандум про співпрацю, у межах якої партнери зі США профінансують на 1 млн доларів національний реабілітаційний центр "Незламні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"Я вражений роботою лікарні і вашою роботою, я вражений стійкістю всіх українців. Ви стикаєтеся з численними викликами, які виходять за межі поля бою, включно з тими, з якими стикаються постачальники медичних послуг, які постраждали від обстрілів, і люди, які отримали поранення під час бойових дій. Ми розуміємо, що для багатьох ці травми залишаться на все життя. Саме тому ми підтримуємо UNBROKEN. Ми дуже щасливі бути частиною цього проєкту, я дуже надихаюся Україною", - зазначив Томас Тіге, президент і генеральний директор Direct Relief.

Мер Львова Андрій Садовий зауважив, що підписання цього меморандуму – це ще один вагомий крок до створення повноцінної системи реабілітації у Львові. Водночас він запропонував гостям спільно провести наступного року масштабний форум на тему реабілітації.

Зазначається, що за час повномасштабного вторгнення у центрі "Незламні" у Львові допомогу отримали понад 7 тисяч поранених українців.

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