Рашисти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні, здійнялася пожежа, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Вчора вночі російські окупанти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Внаслідок ворожого удару зайнялася пожежа площею 30 метрів квадратних.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на місце події одразу виїхали рятувальники, їм вдалося оперативно ліквідувати пожежу.
Через ворожий обстріл знищено 3 службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще 5 одиниць техніки.