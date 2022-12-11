Рашисти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні, здійнялася пожежа, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора вночі російські окупанти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Внаслідок ворожого удару зайнялася пожежа площею 30 метрів квадратних.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, на місце події одразу виїхали рятувальники, їм вдалося оперативно ліквідувати пожежу.

Через ворожий обстріл знищено 3 службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще 5 одиниць техніки.

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