Родині полеглого воїна-прикордонника Владислава Дудолада вручили орден "За мужність". ФОТО

На Харківщині родині полеглого воїна-прикордонника Дудолада Владислава вручили орден "За мужність".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, 4 березня на Луганщині під час передислокації зведена група прикордонників зіткнулася з російськими загарбниками, які за вогневої підтримки БМП вели наступ. На жаль, в ході бою, Владислав отримав поранення, несумісне з життям.

"12 квітня 2022 року старшому сержанту Дудоладу Владиславу наказом Голови Держприкордонслужби присвоєно військове звання "Головний сержант", посмертно. 17 квітня 2022 року указом Президента України Дудолад Владислава нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня, посмертно", - йдеться у повідомленні.

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