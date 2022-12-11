Новорічну ялинку в Твері прикрасили гірляндою з "ворогами Росії". Там є і Зеленський. ФОТО

На новорічній ялинці в центрі російського міста Твер повісили гірлянду із зображенням "ворогів Росії". Кожному з них пропонують "відірвати щось".