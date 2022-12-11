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Трьом зрадникам Харківщини, які працювали на окупантів, заочно повідомили про підозру. ФОТО

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Прокурори встановили ще трьох колаборантів зі смт Борова Ізюмського району, які працювали на окупантів у "народній міліції".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомленням на Харківську обласну прокуратуру.

Так, 31-річний чоловік працював "старшим патрульним" та агітував місцевих мешканців працевлаштуватися до псевдоправоохоронного органу.

Ще один підозрюваний — 27-річний мешканець смт Борова, який обійняв посаду "оперуповноваженого". Чоловік патрулював населений пункт та охороняв будівлю фейкової поліції.

У квітні 31-річна жінка долучилась до лав незаконного правоохоронного органу, де обійняла посаду "дізнавача". Колаборантка проводила "досудові розслідування" кримінальних правопорушень, призначала затриманим громадянам "покарання" у виді громадських робіт та контролювала їх виконання.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру трьом особам за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.

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Трьом зрадникам Харківщини, які працювали на окупантів, заочно повідомили про підозру 01
Трьом зрадникам Харківщини, які працювали на окупантів, заочно повідомили про підозру 02
Трьом зрадникам Харківщини, які працювали на окупантів, заочно повідомили про підозру 03

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Топ коментарі

  • Drbest Good
    Зачем прикрывать лица предателей?!
    Чего боится Украина?

    Что их будет знать народ?

    Наоборот- они должны «висеть на каждом столбе».
  • Евгений a08c823d
    якщо не видно обличя, швидше за все це ліві пасажири, які ні сном, ні духом.
  • Urs
    В Херсоне местные жители задержали мужчину, который начал ссориться с военными из-за приветствия лозунгом «Слава Украине». Херсонец, вероятно, не знал об освобождении города от оккупации российскими фашистами и стал угрожать военным поездкой в российскую комендатуру.
    Ваши варианты: как оно голосовало в 19-м году?
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