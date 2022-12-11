Трьом зрадникам Харківщини, які працювали на окупантів, заочно повідомили про підозру. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомленням на Харківську обласну прокуратуру.
Так, 31-річний чоловік працював "старшим патрульним" та агітував місцевих мешканців працевлаштуватися до псевдоправоохоронного органу.
Ще один підозрюваний — 27-річний мешканець смт Борова, який обійняв посаду "оперуповноваженого". Чоловік патрулював населений пункт та охороняв будівлю фейкової поліції.
У квітні 31-річна жінка долучилась до лав незаконного правоохоронного органу, де обійняла посаду "дізнавача". Колаборантка проводила "досудові розслідування" кримінальних правопорушень, призначала затриманим громадянам "покарання" у виді громадських робіт та контролювала їх виконання.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру трьом особам за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.