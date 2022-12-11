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Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут. ФОТОрепортаж

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Російські війська поцілили в рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут. Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Про це пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомляє в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні росіяни поцілили в рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу людям, що залишаються у пошматованому бойовими діями Бахмуті.

На щастя, ніхто не постраждав, однак внаслідок артилерійського обстрілу отримав пошкодження оперативний автомобіль 47-ї державної пожежно-рятувальної частини: тріщини лобового скла, вибите заднє вікно, посічений задній бампер та задня частина автомобіля.

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Цією автівкою рятувальники розвозили гуманітарну допомогу та воду зокрема до будинку, куди в ніч на 11 грудня поцілили росіяни. Мешканці багатоповерхівки допомагали рятувальникам гасити пожежу, що сталася внаслідок обстрілу своєю водою, тому для співробітників ДСНС важливо було повернути людям дорогоцінні запаси", - йдеться у повідомленні.

Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут 01
Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут 02
Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут 03
Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут 04
Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут 05
Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут 06
Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут 07
Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут 08
Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут 09

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Топ коментарі

  • Epic musikk
    Дети, женщины живут себе спокойно, что у них в головах? Они понимают что будет с городом, если туда войдут тысячи зеков, которые сейчас штурмуют город?
  • Перехватчик
    Знищення автономного посту технічного спостереження "Гренадер" прикордонної служби ФСБ РФ за допомогою Switchblade 300

    https://twitter.com/i/status/1601932277390675968
  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Вы нормальные? Да несколько домов целые . Много домов разрушены. А тут как под копирку: ,, Зеля сказал -дома разрушены, а они неразрушены . ,, Это новая форма диванного выпиндрёжа?
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