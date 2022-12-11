У російській колонії побили ув’язнених, які виступали проти вербування на війну в Україні, - ЗМІ. ФОТО

У російській виправній колонії 4 в Калузькій області, бійці спецпідрозділу ФСВП і оперативники побили ув’язнених, які відмовилися їхати на війну проти України і не схвалювали відправку на війну інших засуджених.