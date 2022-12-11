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У російській колонії побили ув’язнених, які виступали проти вербування на війну в Україні, - ЗМІ. ФОТО

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У російській виправній колонії 4 в Калузькій області, бійці спецпідрозділу ФСВП і оперативники побили ув’язнених, які відмовилися їхати на війну проти України і не схвалювали відправку на війну інших засуджених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише телеграм-канал Gulagu.net

"Відео та фото зі службового архіву ВЧ-4 УФСВП по Калузькій області. Бійці ОСН ФСВП та оперативники вирішили провести "виховну роботу" із ув'язненими, які відмовилися їхати для участі у війні проти України за своїми переконаннями та також не схвалювали відправку на війну інших засуджених"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вербують до своєї армії в’язнів українських колоній, - Генштаб

У російській колонії побили ув’язнених, які виступали проти вербування на війну в Україні, - ЗМІ 01
У російській колонії побили ув’язнених, які виступали проти вербування на війну в Україні, - ЗМІ 02
У російській колонії побили ув’язнених, які виступали проти вербування на війну в Україні, - ЗМІ 03

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    А ведь на фотках - абреки. Абреки не хотят воевать в Украине.
  • Maxim Ak-Murza
    Раньше на Кавказе так называли людей, по тем или иным причинам ставших вне закона либо изгнанных из рода.Абрек может быть просто бандитом или борцом с властью.
  • MrStepanovM
    не факт что вообще они граждане раиси
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