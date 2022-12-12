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До Михайлівського Золотоверхого собору в Києві привезли Вифлеємський вогонь миру. ФОТОрепортаж

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До Свято-Михайлівського Золотоверхого собору доставили Вифлеємський вогонь миру. Це щорічна скаутська акція напередодні Різдва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Православної церкви України.

Щороку Вифлеємський вогонь миру в Україну доставляють члени скаутської організації "Пласт".

Пластуни отримали вогонь від скаутів з Відня на українсько-словацькому кордоні у пункті пропуску "Малий Березний", а далі його доставили до кафедрального собору ПЦУ в столиці. Там пластунів з Вогнем зустрів предстоятель ПЦУ Блаженніший митрополит Епіфаній.

"Зустрічаємо цей вогонь, який свідчить, що світло завжди перемагає темряву", — зазначив митрополит Епіфаній.

У Михайлівському Золотоверхому соборі можна буде запалати свічку від вогню з Вифлеєму протягом різдвяних свят.

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До Михайлівського Золотоверхого собору в Києві привезли Вифлеємський вогонь миру 01
До Михайлівського Золотоверхого собору в Києві привезли Вифлеємський вогонь миру 02
До Михайлівського Золотоверхого собору в Києві привезли Вифлеємський вогонь миру 03
До Михайлівського Золотоверхого собору в Києві привезли Вифлеємський вогонь миру 04
До Михайлівського Золотоверхого собору в Києві привезли Вифлеємський вогонь миру 05

Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Пропагуйте Різдво в Україні по світовому календару. Най люди звикнуть.
  • Порохобандерівець
    Уже не кацапська. Ти страждаєш?
  • 5 копійок
    Шо це за суміш української з новоязом? А ще вважаєш себе щирим українцем.
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