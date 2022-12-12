До Михайлівського Золотоверхого собору в Києві привезли Вифлеємський вогонь миру. ФОТОрепортаж

До Свято-Михайлівського Золотоверхого собору доставили Вифлеємський вогонь миру. Це щорічна скаутська акція напередодні Різдва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Православної церкви України.

Щороку Вифлеємський вогонь миру в Україну доставляють члени скаутської організації "Пласт".

Пластуни отримали вогонь від скаутів з Відня на українсько-словацькому кордоні у пункті пропуску "Малий Березний", а далі його доставили до кафедрального собору ПЦУ в столиці. Там пластунів з Вогнем зустрів предстоятель ПЦУ Блаженніший митрополит Епіфаній.

"Зустрічаємо цей вогонь, який свідчить, що світло завжди перемагає темряву", — зазначив митрополит Епіфаній.

У Михайлівському Золотоверхому соборі можна буде запалати свічку від вогню з Вифлеєму протягом різдвяних свят.

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