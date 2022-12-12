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У молитовниках окупантів Путіна прирівняли до провідника небесного воїнства, а хрест обрамляють автомати. ВIДЕО

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У молитовниках, подарованих російським військовослужбовцям, Путін прирівняний до провідника небесного воїнства, а православний хрест обрамляють автомати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фільм телеканалу "Спас".

"Даруй верховному головнокомандувачу Володимиру, мужньому архістратигу та боголюбному Правителю Російському Перемогу", - йдеться у молитовнику. 

У стрічці священнослужитель розповідає провладному медіаменеджеру Корчевникову, що "де командир має божественний дух, рота непереможна". На кадрах у цей час показано ікону Божої Матері з нашивками "Росія" та медалями, а також цей молитовник з автоматами Калашнікова. Судячи з кадрів, його окупантам подарували священики, які приїхали на Донбас.

У молитовнику "верховний головнокомандувач Володимир", серед іншого, називається архістратигом. Так у православному каноні називають Архангела Михайла - цей титул означає "глава святого воїнства Ангелів та Архангелів". Архістратигом називав полководця Олександра Суворова імператор Павло, коли присвоював йому звання генералісімуса.

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У молитовниках окупантів Путіна прирівняли до провідника небесного воїнства, а хрест обрамляють автомати 01

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Это уже даже не дно. Полный здец.
  • Garry Grant
    Середньовічні мракобіси.🤦
  • scanncode scanncode
    Геральдичний спадок Мозамбіка та інших передових африканських країн. Жуй кокоси, пий бояру, молись і убивай.
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