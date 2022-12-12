У молитовниках окупантів Путіна прирівняли до провідника небесного воїнства, а хрест обрамляють автомати. ВIДЕО

У молитовниках, подарованих російським військовослужбовцям, Путін прирівняний до провідника небесного воїнства, а православний хрест обрамляють автомати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фільм телеканалу "Спас".

"Даруй верховному головнокомандувачу Володимиру, мужньому архістратигу та боголюбному Правителю Російському Перемогу", - йдеться у молитовнику.

У стрічці священнослужитель розповідає провладному медіаменеджеру Корчевникову, що "де командир має божественний дух, рота непереможна". На кадрах у цей час показано ікону Божої Матері з нашивками "Росія" та медалями, а також цей молитовник з автоматами Калашнікова. Судячи з кадрів, його окупантам подарували священики, які приїхали на Донбас.

У молитовнику "верховний головнокомандувач Володимир", серед іншого, називається архістратигом. Так у православному каноні називають Архангела Михайла - цей титул означає "глава святого воїнства Ангелів та Архангелів". Архістратигом називав полководця Олександра Суворова імператор Павло, коли присвоював йому звання генералісімуса.

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