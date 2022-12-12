Внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранення дістали 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА. ФОТОрепортаж
Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"На Волноваському напрямку під обстріли потрапили Новоукраїнка та Богоявленка Вугледарської громади - постраждалих немає.
На Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді: пошкоджено 7 будинків у Кураховому та господарча будівля у Курахівці. Вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки та Красногорівки, а під ранок - Соловйового Очеретинської ТГ та Авдіївки. Без жертв.
На Горлівському напрямку росіяни поранили 1 людину у Костянтинівці, поцілили в будинок та колишню школу. У Бахмуті поранено 2 людини, пошкоджено залізничний об'єкт та житловий будинок. 5 будинків пошкоджено у Васюківці Соледарської ТГ.
На Лисичанському пошкоджено 2 будинки у Лимані, також на території громади тривають обстріли Торського і Зарічного. Без жертв", - йдеться в повідомленні.