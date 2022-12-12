Рашисти вранці обстріляли Гірник на Донеччині: Загинули 2 особи, ще 10 дістали поранення. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупаційні війська вдарили по Гірнику на Донеччині, внаслідок чого загинули 2 особи, десять громадян дістали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"8 людей поранено - наслідок ранкового удару по Гірнику. Усі поранені доставлені до лікарні, обсяги завданої шкоди встановлюємо.



Це - чергова атака російської армії на мирне населення. Цього разу ворог застосував РСЗВ Ураган", - розповів він.

У пресслужбі Офісу Генпрокурора повідомили, що російські окупанти вдарили по місту касетними боєприпасами. Обстріл було здійснено з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

"Снаряди влучили у центральну частину міста. В результаті обстрілу загинули двоє громадян, ще десять отримали поранення різного ступеню тяжкості. Постраждалі евакуйовані до лікарні м. Селидове, їм надається кваліфікована медична допомога. Також пошкоджено п'ятиповерхові будинки, відділення банку", - йдеться в повідомленні.











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