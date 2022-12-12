Рашисти обстріляли Херсон та передмістя із РСЗВ і артилерії, є загибла й поранені. ФОТО

12 грудня російські військові завдали чергових артилерійських ударів по Херсону та приміських населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 12 грудня 2022 року військовослужбовці країни-агресора з тимчасово окупованої території завдали чергові артилерійські удари по місту Херсону та приміських населених пунктах. Внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних отримали травми різного ступеня", - йдеться в повідомленні.

Від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир в одній з багатоповерхівок.

За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії.

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