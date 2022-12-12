17 вантажівок з БК через Маріуполь та Нікольське вирушили в бік Розівки, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО
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У Маріуполі фіксують черговий рух військової техніки окупантів.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Фіксуємо черговий рух військової техніки. 17 вантажівок з БК через Маріуполь та Нікольське в бік Розівки. Знов ожив Запорізькій напрям в переміщенні техніки.
Встановлено використання нових, удосконалених позначок. Тепер - "V" в квадраті на техніці, що рухається на Розівку. Проста V зберігається на техніці, що рухається Донецьким напрямом", - йдеться в повідомленні.