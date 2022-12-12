Сухопутні війська - опора нашої оборони та рух армії до звільнення української землі, - Зеленський вручив нагороди воїнам. ФОТОрепортаж

З нагоди Дня Сухопутних військ Збройних Сил України президент Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям високі державні нагороди та присвоїв військові звання.

Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави привітав захисників із Днем Сухопутних військ: "Це професійне свято саме тих воїнів, чиї плечі - опора нашої оборони і чий рух - рух нашої армії до звільнення нашої землі".

Президент також привітав воїнів, які зараз несуть службу на передовій.

"Солдати, офіцери, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, усі механізовані й танкові війська, ракетні війська й артилерія, армійська авіація та ППО, підрозділи тилового й технічного забезпечення, спеціальні війська - це тисячі бійців, які щодня й щоночі доводять, що Україну не здолати, а українців не підкорити", - наголосив він.

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Володимир Зеленський відзначив, що воїни Сухопутних військ ЗСУ демонстрували свою ефективність і надзвичайну стійкість із 2014 року. І сотні міст і сіл України було звільнено саме завдяки воїнам-сухопутникам.

"Ми маємо пам’ятати, що за кожним здобутком наших сил оборони - життя героїв, які були віддані за незалежність", - сказав глава держави.

Учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих воїнів.

У присутності керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, міністр оборони Олексія Резнікова, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Володимир Зеленський вручив державні нагороди. Він наголосив, що для нього найвища честь - відзначати нагородами українських військових і передавати заслужені ордени рідним полеглих захисників.

"Нікому з нас не дано знати, скільки ще таких церемоній відбудеться, перш ніж ми дійдемо до тієї головної, бажаної церемонії, на яку чекають мільйони українців. Але українська перемога буде. Ми відзначимо її. Я прошу всіх вас: у думках про нашу перемогу, в очікуванні нашої перемоги, у майбутньому святкуванні нашої перемоги й після нашої перемоги, будь ласка, завжди зберігайте одне відчуття - відчуття вдячності воїнам, які виборюють перемогу для України. І відчуття вдячності родинам наших воїнів, які дали українському народові таких героїчних людей", - сказав президент.



























Глава держави вручив орден "Золота Зірка" майстер-сержанту Дмитру Бублику. Він відзначився вмілими діями під час оборони Луганщини з першого дня повномасштабного вторгнення Росії й до кінця квітня. За час боїв силами його роти було знищено значну кількість особового складу й техніки ворога. Дмитро Бублик постійно проявляє мужність і хоробрість, продовжив виконувати завдання за призначенням попри проблеми зі здоров’ям та контузію.

Орден з рук Володимира Зеленського отримав також Герой України, молодший сержант Ігор Левченко, який із початку березня бере участь у відсічі збройній агресії РФ. У червні під час бою з окупантами на Харківщині він уміло керував діями танкового екіпажу, постійно здійснював вогневий вплив на противника, навіть коли було уражено ходову частину його танка. Відкривши люк, за допомогою автомата молодший сержант змусив групу піхоти противника відійти, після чого зміг вивести танк на проміжний рубіж, зберегти життя екіпажу й саму машину.

Президент передав "Золоту Зірку" матері майора Андрія Верхогляда, якого було удостоєно звання Героя України посмертно. Від початку повномасштабної війни з російським агресором Андрій Верхогляд особисто організовував оборону поблизу села Гоголів на Київщині, яку противник не зміг здолати та був змушений відступити. У березні керував оборонними боями поблизу села Русанів. Проявив неординарність мислення під час знищення ворожої техніки, уміло використовував новітні технології та сучасні методи ведення війни. Завдяки його діям було знищено багато бронетехніки та особового складу ворога, зупинено просування військ противника в напрямку Києва.

"22 червня майор особисто повів зведену штурмову групу для відновлення втрачених позицій неподалік села Вершина Бахмутського району на Донеччині. Під час бою захопив радіостанцію загону ПВК "Вагнер". Під його керівництвом було знищено противника, який закріпився на позиціях, та відновлено передній край оборони. Повертаючись до командно-спостережного пункту, щоб передати захоплену радіостанцію та пораненого військовослужбовця, Андрій Верхогляд потрапив у вогневу засідку противника. Загинув у бою від кульового поранення", - нагадують в Офісі Президента.

"Золоту Зірку" з рук Глави держави отримав син командира вертолітної ескадрильї полковника Олега Гегечкорі. З 24 лютого до 8 березня він одним із перших серед льотчиків авіації Сухопутних військ почав виконувати бойові завдання з відсічі повномасштабному російському вторгненню на території Київської, Чернігівської областей та міста Києва, здійснив понад десять бойових вильотів. Зокрема, 24 лютого Олег Гегечкорі виконав чотири бойові вильоти для знищення ворожих сил на аеродромі "Гостомель". На початку березня здійснив авіаційну підтримку військ у районі Броварів Київської області. Після завдання удару по противнику група полковника була обстріляна засобами ППО ворога, унаслідок чого було втрачено три гвинтокрили, зокрема Мі-8, яким керував Олег Гегечкорі. Його гелікоптер упав на околиці села Бервиця на межі Київської та Чернігівської областей, екіпаж загинув.

Президент також передав "Золоту Зірку" дружині й дітям Героя України, старшого льотчика армійської авіації підполковника Олександра Мариняка, який у період з 24 лютого до 8 березня одним із перших льотчиків зі складу оперативного резерву повернувся в стрій і виконував бойові завдання. У березні неодноразово здійснював бойові вильоти на Київщині з метою знищення ворожих колон, а також понтонної переправи на річці Тетерів. У результаті його дій ворогу було завдано значних втрат у живій силі та броньованій техніці. На початку березня в районі Броварів після вогневого удару по противнику його авіаційну групу обстріляла ворожа ППО. Вертоліт Мі-24 під керівництвом Олександра Мариняка зазнав значних ушкоджень і впав біля селища Кулажинці Київської області, екіпаж загинув.

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Також отримала орден родина Героя України, начальника служби безпеки польотів підполковника Олександра Григор’єва. Вранці 24 лютого 2022 року, під час ракетного обстрілу з боку сил РФ аеродрому "Броди", завдяки його професіоналізму, рішучості та вмілому керівництву повітряний ешелон у складі шести гелікоптерів у складних умовах успішно вийшов з-під удару без втрат. Цього ж дня гвинтокрили авіаційної групи під особистим керівництвом підполковника успішно виконали завдання з десантування та завдали вогневого удару по живій силі й техніці противника на аеродромі "Гостомель". 28 лютого під час виконання бойового завдання вертоліт Олександра Григор’єва був уражений засобами ППО противника в районі населеного пункту Копилів на Київщині, підполковник та його екіпаж загинули.

Глава держави вручив орден "Золота Зірка" рідним лейтенанта Владислава Українця. 24 лютого підрозділ під його командуванням відбивав Антонівський міст поблизу села Раденськ Херсонської області. Було знищено дві одиниці ворожої військової техніки разом із особовим складом. Під час виходу батальйону з оточення разом із підлеглими лейтенант здійснював прорив. Владислав Українець вирішив закріпитись і зайняти оборону з метою забезпечення проходу колони батальйону. Знищив близько 50 ворогів. Рятуючи життя побратимів, потрапив під кулеметний обстріл, зазнав несумісних із життям поранень.

Крім того, Глава держави вручив відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг". Зокрема, нею був нагороджений майор Олександр Власюк, який із червня виконує бойові завдання з відбиття російського вторгнення та командує самохідною артилерійською батареєю. З червня до жовтня батарея під його керівництвом лише за підтвердженими даними завдала вогневого ураження по дев’яти місцях скупчення сил ворога. Також на початку вересня поблизу населеного пункту Ягідне Донецької області завдяки своєчасно ухваленому майором рішенню в умовах повного світломаскування два взводи вийшли з-під ворожого обстрілу без втрат особового складу й техніки.

Відзнаку Президента отримав і командир вертолітної ланки підполковник Тарас Гнилицький, який виконує бойові завдання із захисту України з початку повномасштабної агресії РФ. Тарас Гнилицький здійснював бойові вильоти для завдання авіаційних ударів по районах зосередження противника, у результаті чого було знищено значну кількість техніки та живої сили окупантів.

"Хрест бойових заслуг" з рук Володимира Зеленського також одержав капітан Василь Катеринчик, який із початку збройної агресії Росії очолював розвідувальний загін на підступах до Чернігова. Його загін виконував бойові завдання у значному відриві від основних сил батальйону. Завдяки вмілим і рішучим діям Василя Катеринчика вдалося виявити близько 20 колон техніки противника, велику кількість артилерійських розрахунків, місць розташування ворога, координати яких було передано до штабу. Завдяки цьому вогнем української артилерії було знищено велику кількість техніки та особового складу противника. Майор також проводив розвідку в районі Лисичанського нафтопереробного заводу та брав участь в евакуації поранених. Керував діями двох розвідгруп під час штурму позицій противника в Бахмутському районі на Донеччині, у результаті чого було захоплено дві позиції ворога.

Відзначено також полковника Михайла Сидоренка, який із березня командує 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. З 30 березня до 2 квітня підрозділи під керівництвом Михайла Сидоренка перейшли в наступ та звільнили низку населених пунктів Київської області, зокрема взяли під контроль стратегічний населений пункт - місто Іванків. Крім того, підрозділи під командуванням полковника відбили масований наступ ворога та втримали рубежі біля Покровського Донецької області.

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Президент також присвоїв низці військовослужбовців звання бригадного генерала.