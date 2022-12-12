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Троє піротехніків ДСНС загинули під час розмінування на Донеччині. ФОТО

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У Донецькій області під час виконання завдань за призначенням загинули троє піротехніків ДСНС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Трагедія сталася 12 грудня, під час проведення робіт з розмінування у м. Костянтинівка Краматорського району. Там відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, в результаті чого загинули начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда 1998 р.н., начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р.н., старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 р.н.

Троє піротехніків ДСНС загинули під час розмінування на Донеччині 01
Троє піротехніків ДСНС загинули під час розмінування на Донеччині 02
Троє піротехніків ДСНС загинули під час розмінування на Донеччині 03

Ще двоє піротехніків поранені, лікарі борються за їхні життя.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Alex Zverev 46d6768b
    Слава героям. Смерть рашистам!
  • ольга гусева 586d9792
    Хлопці просто Герої, але таку страшну ціну ми платимо за що? За те,щоб були вільним наші діти та онуки! Вічна пам'ять! Немає слів!!!
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