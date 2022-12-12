Троє піротехніків ДСНС загинули під час розмінування на Донеччині. ФОТО

У Донецькій області під час виконання завдань за призначенням загинули троє піротехніків ДСНС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Трагедія сталася 12 грудня, під час проведення робіт з розмінування у м. Костянтинівка Краматорського району. Там відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, в результаті чого загинули начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда 1998 р.н., начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р.н., старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 р.н.







Ще двоє піротехніків поранені, лікарі борються за їхні життя.

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