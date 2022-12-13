На летовищі аеродрому "Енгельс" вишикували особовий склад у вигляді напису "Смерть нацистам". ФОТО

На російському військовому аеродромі "Енгельс" командири вишикували особовий склад так, щоб з космосу було видно напис "Смерть нацистам".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для першої репетиції виявилось замало особового складу, бо частина військовослужбовців відмовилась від тривалого перебування на злітній смузі побоюючись нанесення по ній удару. Тому бравим командирам прийшлось "виписувати" особовий склад із розташованої неподалік бази забезпечення, супроводжуючи довготривале шикування бравими " патриотическими речами", лякалками про "нацистов" і переможним "спічем" в кінці", - повідомив СтратКом ЗСУ.

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