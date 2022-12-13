Росіяни вночі випустили понад 50 снарядів із "Градів" та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольщини. ФОТОрепортаж

Окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"7 обстрілів і понад 50 ворожих снарядів на мирні міста та села…



Росіяни усю ніч тероризували Нікопольський район. Били з "Градів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій.



Минулося без загиблих та поранених.



У Нікополі понівечені з десяток багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередач. Обстріл спричинив пожежу. Вогонь рятувальники уже приборкали.



У Червоногригорівській громаді побиті більш ніж 10 приватних будинків і господарських споруд,пошкоджені електромережі. Ворожий снаряд знищив гараж та легкову автівку.



У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, в інших районах ніч була тихою - без сирен та обстрілів. І на цю хвилину спокійно.

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