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Росіяни вночі випустили понад 50 снарядів із "Градів" та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольщини. ФОТОрепортаж

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Окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"7 обстрілів і понад 50 ворожих снарядів на мирні міста та села…

Росіяни усю ніч тероризували Нікопольський район. Били з "Градів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій.

Минулося без загиблих та поранених.

У Нікополі понівечені з десяток багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередач. Обстріл спричинив пожежу. Вогонь рятувальники уже приборкали.

У Червоногригорівській громаді побиті більш ніж 10 приватних будинків і господарських споруд,пошкоджені електромережі. Ворожий снаряд знищив гараж та легкову автівку.

У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в інших районах ніч була тихою - без сирен та обстрілів. І на цю хвилину спокійно.

Також читайте: Окупанти випустили щонайменше 30 снарядів із "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по двох громадах Нікопольщини

Росіяни вночі випустили понад 50 снарядів із Градів та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольщини 01
Росіяни вночі випустили понад 50 снарядів із Градів та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольщини 02
Росіяни вночі випустили понад 50 снарядів із Градів та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольщини 03
Росіяни вночі випустили понад 50 снарядів із Градів та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольщини 04
Росіяни вночі випустили понад 50 снарядів із Градів та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольщини 05
Росіяни вночі випустили понад 50 снарядів із Градів та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольщини 06
Росіяни вночі випустили понад 50 снарядів із Градів та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольщини 07

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